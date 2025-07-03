Campus populaire d'été Terre et Liberté - Liste d'attente

Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).

Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).

seeMoreDetailsMobile