Campus populaire d'été Terre et Liberté - Liste d'attente

Billet pour les personnes qui vivent au Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (dîner et souper).
Admission solidaire - Bas-Saint-Laurent
CA$60
Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui vivent au Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (dîner et souper).
Admission régulière - Reste du Québec
CA$40
Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).
Admission solidaire - Reste du Québec
CA$60
Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).
