CAN GATO 2025 - Admission Générale - FINALE

397 Bd de la Cité-des-Jeunes

Gatineau, QC J8Z 3P9, Canada

Admission générale - finale CAN GATO
20 $

⚠️ ​Aucun billet ne sera vendu sur place.


Les estrades sont désormais complètes - Billet uniquement pour Place debout!


Pour vivre la finale dans une ambiance CAN GATO inoubliable, pensez à apporter vos chaises pliantes ou couvertures pour vous installer autour du terrain, dans les espaces prévus à cet effet.

📍 Même debout, c’est la fête !

🎟️ Réservez dès maintenant — les dernières places partent très vite !

Le ticket est valide uniquement pour les matchs de la journée.

Ajouter un don pour Association Sportive pour l'Engagement Communautaire et la Diversité (ASECD)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!