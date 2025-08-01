CAN GATO 2025 - Admission Générale - FINALE

⚠️ Aucun billet ne sera vendu sur place.
Les estrades sont désormais complètes - Billet uniquement pour Place debout!
Pour vivre la finale dans une ambiance CAN GATO inoubliable, pensez à apporter vos chaises pliantes ou couvertures pour vous installer autour du terrain, dans les espaces prévus à cet effet.
📍 Même debout, c’est la fête !
🎟️ Réservez dès maintenant — les dernières places partent très vite !
Le ticket est valide uniquement pour les matchs de la journée.
