CAN GATO 2025 - Admission Générale - FINALE

⚠️ ​Aucun billet ne sera vendu sur place.





Les estrades sont désormais complètes - Billet uniquement pour Place debout!





Pour vivre la finale dans une ambiance CAN GATO inoubliable, pensez à apporter vos chaises pliantes ou couvertures pour vous installer autour du terrain, dans les espaces prévus à cet effet.

📍 Même debout, c’est la fête !

🎟️ Réservez dès maintenant — les dernières places partent très vite !



Le ticket est valide uniquement pour les matchs de la journée.