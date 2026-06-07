Association Sportive pour l'Engagement Communautaire et la Diversité (ASECD)

Organisé par

Association Sportive pour l'Engagement Communautaire et la Diversité (ASECD)

À propos de cet événement

TICKET - CAN GATO 2026 - DEMI FINALE

200 Lees Ave

Ottawa, ON K1S 5S9, Canada

CAN GATO 2026 - MATCH D'OUVERTURE
20 $

Le ticket est valide uniquement pour les matchs de la journée.

Gratuit (-10 ans) jusqu'à la demi-finale! Après la demi-finale, le tarif régulier pour tout le monde

Match 1 : 16h00 : X1 Groupe A vs Y Groupe D
Match 2 : 19h00 : Y1 Groupe D vs X Groupe A

Admission VIP - MATCH D'OUVERTURE
80 $

Accès VIP privilégié, avec places réservées, zones exclusives, ainsi qu’un breuvage de bienvenue et des amuse-bouches offerts.

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