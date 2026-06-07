TICKET - CAN GATO 2026 - QUART DE FINALE

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À propos de cet événement
Le ticket est valide uniquement pour les matchs de la journée.
Gratuit (-10 ans) jusqu'à la demi-finale! Après la demi-finale, le tarif régulier pour tout le monde.
Match 1 : 16h00 : X1 Groupe A vs Y Groupe D
Match 2 : 19h00 : Y1 Groupe D vs X Groupe A
Accès VIP privilégié, avec places réservées, zones exclusives, ainsi qu’un breuvage de bienvenue et des amuse-bouches offerts.
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