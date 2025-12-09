ADSA

<span>Canada Deaf Games / Jeux des Sourds du Canada 2026</span>

Tarif lève-tôt - Date limite 15 mars 2026
225 $
Disponible jusqu'au 16 mars

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.

-Cérémonie d'ouverture

-Cérémonie de clôture avec banquet

-Transport uniquement pour les lieux

-Un sac de goodies

Tarif normal - Après le 16 mars au 15 avril 2026
275 $

