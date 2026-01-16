11e Conférence Nationale du Canada sur le Commerce Équitable

Organisé par
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.
Profitez du programme complet le vendredi 1er mai avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.
Profitez du programme complet le samedi 2 mai avec accès à toutes les activités principales.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!