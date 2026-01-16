FAIRTRADE CANADA

11e Conférence Nationale du Canada sur le Commerce Équitable

411 Spence St

Winnipeg, MB R3B 2R8, Canada

Lève-tôt - Admission générale
212,50 $
Disponible jusqu'au 2 mars

Admission Entreprise
350 $

Admission générale
250 $

Admission étudiant
150 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.

Admission d'une journée - Vendredi seulement
150 $

Profitez du programme complet le vendredi 1er mai avec accès à toutes les activités principales, y compris la réception du soir au Musée canadien pour les droits de la personne.

Admission d'une journée - Samedi seulement
100 $

Profitez du programme complet le samedi 2 mai avec accès à toutes les activités principales.

