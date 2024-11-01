Sommet de rassemblement du village ART 4 AI du Canada

Réservez votre billet d'admission générale pour assister au Sommet du AI 4 ART Village Gathering au Canada, axé sur le bilinguisme et les communautés BIPOC. Profitez d'une soirée complète d'opportunités éducatives et de réseautage avec des leaders BIPOC dans les industries des arts et de l'IA. L'admission générale est disponible jusqu'au 27 février. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de l'avenir de l'art et de la technologie au Canada !

