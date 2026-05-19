West Island Cancer Wellness Centre
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West Island Cancer Wellness Centre

Organisé par

West Island Cancer Wellness Centre

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan caritatif : Collection exclusive des Canadiens de Montréal

Lieu de prise en charge

We will contact the winners to arrange for pickup/Les gagnants seront contactés pour organiser la récupération des items.

Nick Suzuki - Bâton de hockey signé item
Nick Suzuki - Bâton de hockey signé item
Nick Suzuki - Bâton de hockey signé
250 $

Enchère de départ

Signed hockey stick from Nick Suzuki. Includes a certificate of authenticity.


© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.

Lane Hutson - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer item
Lane Hutson - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer item
Lane Hutson - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer
200 $

Enchère de départ

Casquette et hoodie portés avant et après le match par Lane Hutson du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur: M


© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.

Jake Evans - Bâton de hockey signé et casquette portée par le joueur item
Jake Evans - Bâton de hockey signé et casquette portée par le joueur item
Jake Evans - Bâton de hockey signé et casquette portée par le joueur
150 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé de Jake Evans du Canadien de Montréal, accompagné d’une casquette Hockey Fights Cancer portée avant et après le match le 23 novembre 2024.

Arber Xhekaj - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer item
Arber Xhekaj - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer item
Arber Xhekaj - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer
200 $

Enchère de départ

Casquette et hoodie portés avant et après le match par Arber Xhekaj du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur: XL/TG


© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.

Josh Anderson - Bâton de hockey signé item
Josh Anderson - Bâton de hockey signé
100 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Josh Anderson. Certificat d’authenticité inclus. 

Joel Armia - Bâton de hockey signé item
Joel Armia - Bâton de hockey signé
100 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Joel Armia. Certificat d’authenticité inclus. 

Brendan Gallagher - Casquette portée lors lors de Hockey Fights Cancer item
Brendan Gallagher - Casquette portée lors lors de Hockey Fights Cancer
100 $

Enchère de départ

Casquette porté avant et après le match par Brendan Gallagher du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024

Justin Barron - Bâton de hockey signé item
Justin Barron - Bâton de hockey signé
100 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Justin Barron. Certificat d’authenticité inclus. 

David Savard - Bâton de hockey signé & hoodie porté lors de Hockey Fights Cancer item
David Savard - Bâton de hockey signé & hoodie porté lors de Hockey Fights Cancer
150 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé de David Savard du Canadien de Montréal, accompagné d’un hoodie Hockey Fights Cancer porté avant et après le match le 23 novembre 2024. Grandeur XL/TG

Kirby Dach - Bâton de hockey signé & hoodie porté lors de Hockey Fights Cancer item
Kirby Dach - Bâton de hockey signé & hoodie porté lors de Hockey Fights Cancer
200 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé de Kirby Dach du Canadien de Montréal, accompagné d’un hoodie Hockey Fights Cancer porté avant et après le match le 23 novembre 2024. Grandeur XL/TG

Patrick Laine - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer item
Patrick Laine - Casquette et hoodie portés lors de Hockey Fights Cancer
150 $

Enchère de départ

Casquette et hoodie portés avant et après le match par Arber Xhekaj du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur XXL/TTG

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