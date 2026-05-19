Encan caritatif : Collection exclusive des Canadiens de Montréal

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Organisé par
À propos de cet événement
We will contact the winners to arrange for pickup/Les gagnants seront contactés pour organiser la récupération des items.
Enchère de départ
Signed hockey stick from Nick Suzuki. Includes a certificate of authenticity.
© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.
Enchère de départ
Casquette et hoodie portés avant et après le match par Lane Hutson du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur: M
© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.
Enchère de départ
Bâton de hockey signé de Jake Evans du Canadien de Montréal, accompagné d’une casquette Hockey Fights Cancer portée avant et après le match le 23 novembre 2024.
Enchère de départ
Casquette et hoodie portés avant et après le match par Arber Xhekaj du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur: XL/TG
© Vitor Munhoz/Club de hockey Canadien inc.
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Josh Anderson. Certificat d’authenticité inclus.
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Joel Armia. Certificat d’authenticité inclus.
Enchère de départ
Casquette porté avant et après le match par Brendan Gallagher du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Justin Barron. Certificat d’authenticité inclus.
Enchère de départ
Bâton de hockey signé de David Savard du Canadien de Montréal, accompagné d’un hoodie Hockey Fights Cancer porté avant et après le match le 23 novembre 2024. Grandeur XL/TG
Enchère de départ
Bâton de hockey signé de Kirby Dach du Canadien de Montréal, accompagné d’un hoodie Hockey Fights Cancer porté avant et après le match le 23 novembre 2024. Grandeur XL/TG
Enchère de départ
Casquette et hoodie portés avant et après le match par Arber Xhekaj du Canadien de Montréal lors de la soirée Hockey Fights Cancer du 23 novembre 2024. Grandeur XXL/TTG
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