A green banner advertises a community workshop at the Montreal Museum of Fine Arts, with a photo in the background showing people gathered in an art gallery.
CanNRT | CanFRN

Organisé par

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À propos de cet événement

Atelier communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal

2200 Rue Crescent

Montréal, QC H3G 2B8, Canada

Fellow du CanFRN | Admission
Gratuit

Pour les fellows inscrit·e·s à l’École d’été 2026 du CanFRN.

Étudiant.e/Participant.e d'À pas de géant (16 ans et plus) | Admission
Gratuit

Pour les étudiant·e·s/participant·e·s de À pas de géant qui participent à l’atelier.

Parent, Membre de la famille et/ou Personne de soutien | Admission
Gratuit

Pour les parents, les membres de la famille ou les personnes de soutien qui accompagnent un·e étudiant·e/participant·e de À pas de géant.

Liste d'attente
Gratuit

Joindre la liste d’attente si les billets ne sont plus disponibles.

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