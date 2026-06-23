Atelier communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal

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À propos de cet événement
Pour les fellows inscrit·e·s à l’École d’été 2026 du CanFRN.
Pour les étudiant·e·s/participant·e·s de À pas de géant qui participent à l’atelier.
Pour les parents, les membres de la famille ou les personnes de soutien qui accompagnent un·e étudiant·e/participant·e de À pas de géant.
Joindre la liste d’attente si les billets ne sont plus disponibles.
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