A light green circle, half filled with delicate, organic lines and the other half solid, is positioned above text that reads "Des Prés" and "espace création arts & vivant" on a white background.
Espace DesPrés

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À propos de cet événement

Canot d'écorce

57 Rue Principale N

Sutton, QC J0E 2K0, Canada

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