Club d'Escrime les Pirates de l'Est

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Championnat Provincial Rimouski

Autocollant Championnat provincial 2026 item
Autocollant Championnat provincial 2026
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1 billet loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est item
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Loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est :

2 tirages !
À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends

Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles

Billets en vente :
* dans notre boutique en ligne
* sur place à la cantine
*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition

Le tirage est enregistré auprès de la Régie.

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3 billets loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est item
3 billets loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est
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À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends

Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles

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7 billets loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est item
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10 $

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1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends

Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles

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15 billets loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est item
15 billets loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est
20 $

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À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends

Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles

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Combo lunch item
Combo lunch
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Sandwich baguette, salade crudité, boisson, dessert

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Sandwich baguette item
Sandwich baguette
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Fromage Les Basques item
Fromage Les Basques
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Sac de crudités item
Sac de crudités
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Fruit
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Dessert
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Gatorade item
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Café item
Café
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Petit jus item
Petit jus
2 $
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Salade ou chili item
Salade ou chili
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Chips/bonbon
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Chandail
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