Championnat Provincial Rimouski

Loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est :

2 tirages !

À gagner à chaque tirage :

1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends



Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles



Billets en vente :

* dans notre boutique en ligne

* sur place à la cantine

*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition



Le tirage est enregistré auprès de la Régie.