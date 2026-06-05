Championnat Provincial Rimouski

À propos de cette boutique
Loterie Le Gros Gin du Pirate de l'Est :
2 tirages !
À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends
Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles
Billets en vente :
* dans notre boutique en ligne
* sur place à la cantine
*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition
Le tirage est enregistré auprès de la Régie.
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À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends
Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles
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* dans notre boutique en ligne
* sur place à la cantine
*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition
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Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles
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* sur place à la cantine
*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition
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À gagner à chaque tirage :
1 bouteille Gros Gin du Pirates de l'Est et 1 expérience dégustation pour 6 personnes à la distillerie Lore and Legends
Tirages : 1 samedi 16h et 1 dimanche 16h lors de la remise des médailles
Billets en vente :
* dans notre boutique en ligne
* sur place à la cantine
*auprès de Richard notre pirate bénévole qui circulera dans la compétition
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Sandwich baguette, salade crudité, boisson, dessert
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