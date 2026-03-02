Carac'terre 2026

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Les coûts liés à votre participation sont :
● 200 $ par étagère*
● 25 % de retenue sur les ventes
● 3 périodes de garde (des frais de 80$ par période de garde non effectuée seront chargés).
Les coûts liés à votre participation sont :
● 95 $ par cubicule*
● 25 % de retenue sur les ventes
● 2 périodes de garde (des frais de 80$ par période de garde non effectuée seront chargés).
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