Association des céramistes du Québec

Offert par

Association des céramistes du Québec

À propos de cette boutique

Carac'terre 2026

Étagère item
Étagère
200 $

Les coûts liés à votre participation sont :
● 200 $ par étagère*
● 25 % de retenue sur les ventes
● 3 périodes de garde (des frais de 80$ par période de garde non effectuée seront chargés).

0
Cubicule étudiant item
Cubicule étudiant
95 $

Les coûts liés à votre participation sont :
● 95 $ par cubicule*
● 25 % de retenue sur les ventes
● 2 périodes de garde (des frais de 80$ par période de garde non effectuée seront chargés).

0

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!