Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Organisé par

Fondation du coeur Beauce-Etchemin

À propos de cet événement

Cardiothon 2027 - Préinscriptions

2305 119e Rue

Saint-Georges, QC G5Y 3C6, Canada

Spinning en GROUPE
Gratuit

(1 000 $) 6 appareils pour le groupe. En groupe de 6 à 12, relevez ce défi physique de 2 heures.
6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)

Circuit d'entrainement en GROUPE
Gratuit

(1 000 $) 6 places sur le circuit pour le groupe. En groupe de 6 à 12, relevez ce défi d’endurance de 2 heures. Des professionnels seront sur place pour vous encourager et vous aider avec les mouvements.
6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)

Spinning SEUL
Gratuit

(85 $) Seul, réalisez un défi de 1 heure sur vélo stationnaire.

1 T-shirt inclus

Circuit d'entrainement SEUL
Gratuit

(85 $) Seul, intégrez le circuit d’entrainement pour réaliser votre défi de 1 heure.

1 T-shirt inclus

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