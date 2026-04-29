Cardiothon 2027 - Préinscriptions

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À propos de cet événement
(1 000 $) 6 appareils pour le groupe. En groupe de 6 à 12, relevez ce défi physique de 2 heures.
6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)
(1 000 $) 6 places sur le circuit pour le groupe. En groupe de 6 à 12, relevez ce défi d’endurance de 2 heures. Des professionnels seront sur place pour vous encourager et vous aider avec les mouvements.
6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)
(85 $) Seul, réalisez un défi de 1 heure sur vélo stationnaire.
1 T-shirt inclus
(85 $) Seul, intégrez le circuit d’entrainement pour réaliser votre défi de 1 heure.
1 T-shirt inclus
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