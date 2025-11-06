Care, Culture & Célébration : The Sayaspora way

Profitez du programme complet et des activités principales.





Clause de non-remboursement

L’achat d’un billet pour l’événement des 10 ans de Sayaspora est ferme et définitif.



Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé, peu importe la raison (indisponibilité, retard, changement de plans, empêchement personnel ou autre situation).





En cas de report de l’événement, les billets resteront valables pour la nouvelle date.



En cas d’annulation complète de l’événement par Sayaspora, une solution alternative pourra être proposée selon les modalités communiquées à ce moment.





En procédant à l’achat, vous acceptez pleinement cette politique de non-remboursement.