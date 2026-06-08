Carrés de la Coupe Du Monde

Pour voir les carrés restants:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZLu0qA9qSVYbOMYfJlEimMPcX6dssKnGZiYsrGhhBg/edit?gid=0#gid=0





1- Achetez un carrée : Choisissez n'importe quel numéro de 1 à 48 pour 25$





2- Tirage : Une fois les 48 carrées vendus, un tirage associera chaque numéro à l'une des 48 équipes de la coupe du monde.





3- Votre numéro = Votre équipe: Le numéro de votre carré correspond à l'équipe que vous soutenez !





4- Gagnez: Si votre équipe remporte la coupe du monde, vous gagnez 50% des fonds totaux amassés.