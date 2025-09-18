CARS & COFFEE

6485 R. Doris-Lussier

Boisbriand, QC J7H 0E8, Canada

Admission générale
20 $

Accès à l'événement incluant deux hot-dogs + une boisson.


☕ Café : un stand sera offert par Carrera’s Resto

🌭 Nourriture : BBQ avec hot-dogs, breuvages, crème glacée

🎁 Tirage de prix de présence : (détails bientôt annoncés)

🎶 Ambiance : musique et DJ sur place

💜 Présence d’un kiosque de la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.

 

💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.

Café
4 $

Cafés divers

Café + lait d'amandes
5 $

Café + extra lait d'amandes

Hot dog - à l'unité
3,50 $
Admission VIP Platine - limitée à 1 place
1 000 $
  • Reçu officiel de 950$ pour déduction d’impôts
  • Stationnement Platine ultra-exclusif (1 seule place disponible)
  • Mise en avant spéciale de votre entreprise (affiche + mention lors de l’événement)
  • Café, nourriture et breuvages inclus
  • Trophée personnalisé de remerciement signé par la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer
  • Ajouter un don pour Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer :💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.
Admission VIP OR - limitée à 10 places
500 $
  • Reçu officiel de 450$ pour déduction d’impôts
  • Stationnement VIP exclusif pour présenter sa voiture
  • Affiche promotionnelle pour votre entreprise
  • Café, nourriture et breuvages inclus
  • Plaque personnalisée de remerciement signée par la Fédération.
  • Ajouter un don pour Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer :💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.
Admission VIP Argent - limitée à 20 places
250 $
  • Reçu officiel de 200$ pour déduction d’impôts
  • Stationnement VIP argent pour présenter sa voiture
  • Affiche promotionnelle pour votre entreprise
  • Café, nourriture et breuvages inclus
  • Certificat personnalisé de remerciement signé par la Fédération
  • Ajouter un don pour Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer :💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.
Admission VIP Bronze
100 $
  • Reçu officiel de 50$ pour déduction d’impôts
  • Stationnement VIP bronze pour présenter sa voiture
  • 4 hot-dogs + 2 liqueurs inclus
  • Ajouter un don pour Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer :💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.
Ajouter un don pour Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

$

