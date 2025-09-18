CARS & COFFEE

Accès à l'événement incluant deux hot-dogs + une boisson.





☕ Café : un stand sera offert par Carrera’s Resto

🌭 Nourriture : BBQ avec hot-dogs, breuvages, crème glacée

🎁 Tirage de prix de présence : (détails bientôt annoncés)

🎶 Ambiance : musique et DJ sur place

💜 Présence d’un kiosque de la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.

💡 Un reçu officiel pour déduction d’impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus.