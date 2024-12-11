Carte de membre

Être membre de l’organisme vous permet de :
-Supporter la cause,
-Participer activement au déploiement de la mission de la Gigogne Inc. qui consiste à offrir des services aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants, avec ou sans hébergement (maison d’urgence et maison 2e étape) et en alphabétisation,
-Contribuer à la vie démocratique en exerçant votre droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle (AGA);
-Recevoir l’info Gigogne vous informant des événements, conférences, formations, services, séances d’information.
Votre adhésion est valide 1 an.
