Loisirs Gentilly Inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

Carte de membre 2026

2030 Av. des Galaxies

Bécancour, QC G9H 4K2, Canada

Carte de membre individuel (1 personne)
45 $

Accès illimité tout l’été pour une personne.

Carte de membre familiale (2 adultes et 2 enfants)
70 $

Accès illimité tout l’été pour 2 adultes et 2 enfant.

Ajout d’un enfant sur carte familiale (1 enfant).
5 $

Accès illimité tout l’été pour 1 enfant (doit être combiné avec une carte familiale).

Réservez uniquement aux enfants de la même famille.

Carte de membre 1 adulte et 1 enfant
60 $

Accès illimité tout l’été pour 1 adulte et 1 enfant.

*Pas de possibilité d’ajout d’un enfant pour 5$ pour ce type de carte.*

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