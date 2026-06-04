Carte de membre 2026

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À propos de cet événement
Accès illimité tout l’été pour une personne.
Accès illimité tout l’été pour 2 adultes et 2 enfant.
Accès illimité tout l’été pour 1 enfant (doit être combiné avec une carte familiale).
Réservez uniquement aux enfants de la même famille.
Accès illimité tout l’été pour 1 adulte et 1 enfant.
*Pas de possibilité d’ajout d’un enfant pour 5$ pour ce type de carte.*
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