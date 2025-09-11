Maison Le Point Commun

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À propos des adhésions

Carte de membre annuelle de Maison Le Point Commun

Membre client
5 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

Un membre client est une personne qui reçoit ou a déjà reçu des services de Maison le Point Commun. Le membre client peut s’impliquer auprès du comité des usagers et s’inscrire aux groupes d’activités.

Membre ami
20 $

Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4

Un membre ami est une personne qui n’a pas reçu de services de Maison le Point Commun, mais qui désire tout de même soutenir sa mission. Il n’a pas accès aux activités de groupe qui sont réservées aux personnes en démarche de rétablissement.

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