Société Alzheimer Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska

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À propos des adhésions

Carte de membre nouvelle adhésion

Nouvelle adhésion / Individuel
30 $

Valide jusqu'au 16 juin 2027

La nouvelle adhésion individuel s’adresse à une personne proche aidante ou une personne vivant avec la maladie qui souhaitent avoir les services à la Société Alzheimer BMHY.

Vous recevrez un appel d’un membre de notre équipe si nous avons besoin de renseignements supplémentaires pour valider votre adhésion.

Nouvelle adhésion / Dyade (Pour deux personnes)
50 $

Valide jusqu'au 16 juin 2027

La nouvelle adhésion dyade s’adresse à deux personnes personnes. Une personne proche aidante et une personne vivant avec la maladie ou deux personnes proches aidantes qui souhaitent avoir les services à la Société Alzheimer BMHY.


Vous recevrez un appel d’un membre de notre équipe si nous avons besoin de renseignements supplémentaires pour valider votre adhésion.

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