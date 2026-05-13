Carte de membre nouvelle adhésion

La nouvelle adhésion dyade s’adresse à deux personnes personnes. Une personne proche aidante et une personne vivant avec la maladie ou deux personnes proches aidantes qui souhaitent avoir les services à la Société Alzheimer BMHY.





Vous recevrez un appel d’un membre de notre équipe si nous avons besoin de renseignements supplémentaires pour valider votre adhésion.