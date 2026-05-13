Carte de membre nouvelle adhésion

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 16 juin 2027
La nouvelle adhésion individuel s’adresse à une personne proche aidante ou une personne vivant avec la maladie qui souhaitent avoir les services à la Société Alzheimer BMHY.
Vous recevrez un appel d’un membre de notre équipe si nous avons besoin de renseignements supplémentaires pour valider votre adhésion.
Valide jusqu'au 16 juin 2027
La nouvelle adhésion dyade s’adresse à deux personnes personnes. Une personne proche aidante et une personne vivant avec la maladie ou deux personnes proches aidantes qui souhaitent avoir les services à la Société Alzheimer BMHY.
Vous recevrez un appel d’un membre de notre équipe si nous avons besoin de renseignements supplémentaires pour valider votre adhésion.
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