Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

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CARTE DE MEMBRE 2026 🍃 Jardin Daniel A. Séguin

Carte SÉNIOR (65 ans et plus)
41,39 $

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Période de validité: Saison 2026

Politique d'annulation: Les cartes de membre sont des ventes finales et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange.

Carte INDIVIDUELLE | Saison 2026
53,47 $

Pas d'expiration

*Taxes incluses


Période de validité: Saison 2026

Politique d'annulation: Les cartes de membre sont des ventes finales et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange.

Carte FAMILIALE | Saison 2026
136,25 $

Pas d'expiration

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