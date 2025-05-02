CARTE DE MEMBRE | Jardin Daniel A.Séguin

📢 Carte INDIVIDUELLE 2025 | Promotion d'automne 50% RABAIS
CA$25.86

* Taxes incluses

 

Prix spécial : 25.86 $ (taxes incluses)

Économie : Vous économisez 25,88$ sur le tarif régulier de 51,74$ (taxes incluses).


La Carte de membre CLUB JARDIN offre les avantages exclusifs suivants pour la saison 2025 :

1- Accès quotidien : Valide tous les jours d'ouverture de 10 h à 17 h

(Saison d'ouverture 2025: du 21 juin au 5 octobre 2025).

2- Infolettre : Abonnement à l'infolettre du JDAS.

3- Accès exclusif hors période d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (sauf les jours fériés) : « La symphonie des couleurs » : 7 au 31 octobre.

4- HYACON : Accès gratuit, sans frais supplémentaire, le dimanche 14 septembre.

5- L'automne au jardin : Accès gratuit, sans frais supplémentaire, les 11-12, 18-19, 25 et 26 octobre.

6- Rabais : 25 % de rabais sur le livre Histoire du Jardin Daniel A. Séguin.

7- « Les Lève-tôt » : Accès exclusif de 9h à 10h tous les jours d'ouverture.


8- Accès gratuit : La carte CLUB JARDIN vous donne accès gratuitement au Domaine Joly-De Lotbinière (pour la saison d’ouverture 2025).

Carte SÉNIOR (65 ans et plus)
CA$40.24

* Taxes incluses


La Carte de membre CLUB JARDIN offre les avantages exclusifs suivants pour la saison 2025 :

1- Accès quotidien : Valide tous les jours d'ouverture de 10 h à 17 h

(Saison d'ouverture 2025: du 21 juin au 5 octobre 2025).

2- Infolettre : Abonnement à l'infolettre du JDAS.

3- Accès exclusif hors période d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (sauf les jours fériés) : « Les Belles du printemps » : 5 mai au 20 juin et « La symphonie des couleurs » : 7 au 31 octobre.

4- Prévente Marché du printemps : Accès exclusif le jeudi 15 mai, de 12 h à 17 h.

5- HYACON : Accès gratuit, sans frais supplémentaire, le dimanche 14 septembre.

6- L'automne au jardin : Accès gratuit, sans frais supplémentaire, les 11-12, 18-19, 25 et 26 octobre.

7- Rabais : 25 % de rabais sur le livre Histoire du Jardin Daniel A. Séguin.

8- « Les Lève-tôt » : Accès exclusif de 9h à 10h tous les jours d'ouverture.


9- Accès gratuit : La carte CLUB JARDIN vous donne accès gratuitement au Domaine Joly-De Lotbinière.

Carte INDIVIDUELLE
CA$51.74

* Taxes incluses


Carte FAMILIALE
CA$132.22

* Taxes incluses


Carte AMI·E·S DU JARDIN💚
CA$150

* Taxes incluses


