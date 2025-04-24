L'A-Droit De Chaudiere-Appalaches
Cartes de membre de L'A-DROIT de Chaudière-Appalaches
Membre régulier.ère
CA$2
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Choisissez cette option si vous utilisez des services en santé mentale
Choisissez cette option si vous utilisez des services en santé mentale
seeMoreDetailsMobile
select
Membre collaborateur.ice
CA$2
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de services en santé mentale mais que vous désirez montrer votre appui à L'A-DROIT
Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de services en santé mentale mais que vous désirez montrer votre appui à L'A-DROIT
seeMoreDetailsMobile
select
Membre régulier.ère 3 ANS
CA$5
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Choisissez cette option si vous utilisez des services en santé mentale
Choisissez cette option si vous utilisez des services en santé mentale
seeMoreDetailsMobile
select
Membre collaborateur.ice 3 ANS
CA$5
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de services en santé mentale mais que vous désirez montrer votre appui à L'A-DROIT
Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de services en santé mentale mais que vous désirez montrer votre appui à L'A-DROIT
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout