Cartes de souhaits - Memramcook

15 $

« Les droits de l’enfant, un chemin à parcourir »

Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est lance sa campagne

de cartes de souhaits illustrées par Réjean Roy.

Ces sept cartes uniques, inspirées de la Fondation Dr Julien, célèbrent les droits de l’enfant.

10 $

Cartes de souhaits de Memramcook
Cinq superbes cartes offertes par le comité de photo de Memramcook mettent en lumière la beauté et la fierté de la communauté.

