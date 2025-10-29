Cartes de souhaits - Memramcook

Offert par
« Les droits de l’enfant, un chemin à parcourir »
Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est lance sa campagne
de cartes de souhaits illustrées par Réjean Roy.
Ces sept cartes uniques, inspirées de la Fondation Dr Julien, célèbrent les droits de l’enfant.
Cartes de souhaits de Memramcook
Cinq superbes cartes offertes par le comité de photo de Memramcook mettent en lumière la beauté et la fierté de la communauté.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!