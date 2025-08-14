ANNULÉ Cartographie de nos racines: mapping our identities

Veuillez sélectionner quatre images ou scans – tels que des paysages, des objets, des emballages, des motifs, des reçus ou des plantes – en lien avec les thèmes de l'atelier. Veuillez télécharger ces images dans ce dossier avant le 22 Août 10am. Elles seront imprimées à l'aide d'une imprimante à jet d'encre et mises à disposition pour utilisation pendant l'atelier. Lien vers le dossier: https://drive.google.com/drive/folders/13S4pLsTTMExiOlxUtw4-Zg6N1Kl3iy4L?usp=sharing



