Casino des rêves

Thetford Mines, QC G6G 0B7, Canada
Admission à la soirée
Un cocktail de bienvenue
De délicieuses bouchées
Des jetons pour participer aux différentes tables de casino et et la chance de gagner plusieurs prix.
2 Admissions à la soirée
Deux cocktails de bienvenue
De délicieuses bouchées
Des jetons pour participer aux différentes tables de casino et et la chance de gagner plusieurs prix.
150$ Pour deux personnes
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!