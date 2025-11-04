Casino des rêves

1 Rue du Golf

Thetford Mines, QC G6G 0B7, Canada

As de Cœur
100 $

Admission à la soirée

Un cocktail de bienvenue
De délicieuses bouchées
Des jetons pour participer aux différentes tables de casino et et la chance de gagner plusieurs prix.

Paire d’as
150 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets

2 Admissions à la soirée

Deux cocktails de bienvenue
De délicieuses bouchées
Des jetons pour participer aux différentes tables de casino et et la chance de gagner plusieurs prix.


150$ Pour deux personnes

Ajouter un don pour Porteur de rêves

$

