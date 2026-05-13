Catalogue de l’exposition-bénéfice Collection CIRCA 2026 - édition Topos

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Année
Médiums
Taille (h x l x p cm) ; Poids (kg)
Au besoin ajout : (encadrée)
Galerie
2025
Impression numérique
40 x 30 cm
2024
PLA et vis sur plexiglas
30,5 x 30,5 cm
2024
Céramique émaillée
63 x 25 x 10 cm; 4,5 kg
2025
Impression sur papier Photo Rag
39 x 60 cm
2025
Bois, céramique, feuille d'argenture (imitation), peinture acrylique, peinture de lait, cire, tube d'acrylique, colle époxy et vis
*
2025
Gouache médium, vernis lustré sur Murano
20,9 x 29,7 cm
2026
Verre recyclé, impression, objets trouvés, mots de Julia Roy
12 x 28 x 11,5 cm ; 0,25 kg
2026
Poudre de graphite, encre sur papier
28 x 35 cm
Wishbone Galerie D'Art
2025
Fragments de céramique, de terracotta, bois, liant et pastels à l'huile
37 cm x 37 cm; 1,8 kg
2024
Photographie, impression jet d’encre sur papier archive et cadre en bois peint blanc
31 x 38,7 x 3,8 cm
2026
Silicone, polyuréthane, polystyrene extrudé, peinture acrylique
32 x 30 x 12 cm ; 1kg
2025
Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage
31 cm x 47,5 cm x 5 cm (pour chaque valise); 2 kg
2025
Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage
31 cm x 47,5 cm x 5 cm; 2 kg
2025
Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage
31 cm x 47,5 cm x 5 cm; 2 kg
2023
Gravure, oxydants, vernis sur acier
53 x 53 x 2,5 cm
2021
Caoutchouc et bille de verre récupérés, clou, aimant et chaîne sur panneau de bois
54,61 x 43,18 x 12,7cm
2026
Tirage argentique sur papier fibre au chlorobromure, virage au sélénium
40,6 x 50,8 cm
2019-2026
Photographie numérique - Impression à pigments archive sur Papier Epson Ultra Smooth Fine Art
50,5 x 75,5 x 0,04 cm
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