CIRCA art actuel

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Catalogue de l’exposition-bénéfice Collection CIRCA 2026 - édition Topos

Nom artiste - Nom de l'oeuvre
Gratuit

Année

Médiums

Taille (h x l x p cm) ; Poids (kg)

Au besoin ajout : (encadrée)


Galerie



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Michel Boulanger - Paréidolie rose item
Michel Boulanger - Paréidolie rose
690 $

2025

Impression numérique

40 x 30 cm

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Cara Déry - Gabarit 7 item
Cara Déry - Gabarit 7
850 $

2024

PLA et vis sur plexiglas

30,5 x 30,5 cm

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Violette Dionne - Énergie verte item
Violette Dionne - Énergie verte
2 875 $

2024

Céramique émaillée

63 x 25 x 10 cm; 4,5 kg

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Frédéric Laforge - Soldats item
Frédéric Laforge - Soldats
862,31 $

2025

Impression sur papier Photo Rag

39 x 60 cm

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Louis Lampron - Les viveuses de vies item
Louis Lampron - Les viveuses de vies
300 $

2025

Bois, céramique, feuille d'argenture (imitation), peinture acrylique, peinture de lait, cire, tube d'acrylique, colle époxy et vis

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Pamela Landry - Vague item
Pamela Landry - Vague
670 $

2025

Gouache médium, vernis lustré sur Murano

20,9 x 29,7 cm

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Michèle Lapointe - Une fillette en boule item
Michèle Lapointe - Une fillette en boule
990 $

2026

Verre recyclé, impression, objets trouvés, mots de Julia Roy

12 x 28 x 11,5 cm ; 0,25 kg

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Boris Pintado - érosion #7 item
Boris Pintado - érosion #7
575 $

2026

Poudre de graphite, encre sur papier

28 x 35 cm


Wishbone Galerie D'Art

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Sylvie Pronovost - FRAGMENTERRE item
Sylvie Pronovost - FRAGMENTERRE
700 $

2025

Fragments de céramique, de terracotta, bois, liant et pastels à l'huile

37 cm x 37 cm; 1,8 kg

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Denis Rioux - Sans Titre (Fenêtre I) item
Denis Rioux - Sans Titre (Fenêtre I)
950 $

2024

Photographie, impression jet d’encre sur papier archive et cadre en bois peint blanc

31  x 38,7  x 3,8 cm

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Denis Rousseau - Étude pour Cérès #2 item
Denis Rousseau - Étude pour Cérès #2
1 100 $

2026

Silicone, polyuréthane, polystyrene extrudé, peinture acrylique
32  x 30  x 12 cm ; 1kg

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Geneviève Roy - SANCTUAIRES (Dyptique) item
Geneviève Roy - SANCTUAIRES (Dyptique)
1 700 $

2025

Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage

31 cm x 47,5 cm x 5 cm (pour chaque valise); 2 kg

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Geneviève Roy - SANCTUAIRES I item
Geneviève Roy - SANCTUAIRES I
850 $

2025

Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage

31 cm x 47,5 cm x 5 cm; 2 kg

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Geneviève Roy - SANCTUAIRES II item
Geneviève Roy - SANCTUAIRES II
850 $

2025

Valises en bois peintes noire, quincaillerie, impression numérique sur pellicule autocollante, découpes au laser (acrylique), carton mousse et collage

31 cm x 47,5 cm x 5 cm; 2 kg

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Amer Rust - OR153 item
Amer Rust - OR153
1 375 $

2023

Gravure, oxydants, vernis sur acier

53 x 53 x 2,5 cm

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Jibé Laurin - Propagation item
Jibé Laurin - Propagation
795,83 $

2021

Caoutchouc et bille de verre récupérés, clou, aimant et chaîne sur panneau de bois

54,61 x 43,18 x 12,7cm

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Guy Tremblay - Sans-titre (Cimetière du Père-Lachaise) item
Guy Tremblay - Sans-titre (Cimetière du Père-Lachaise)
775 $

2026

Tirage argentique sur papier fibre au chlorobromure, virage au sélénium

40,6 x 50,8 cm

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Jean-Luc Wolff - Chevaux item
Jean-Luc Wolff - Chevaux
965 $

2019-2026

Photographie numérique - Impression à pigments archive sur Papier Epson Ultra Smooth Fine Art

50,5 x 75,5 x 0,04 cm

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