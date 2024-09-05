Journées de la culture - « Marie Denise Douyon raconte»

À l'occasion des Journées de la Culture, la Maison d’Haïti a le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition Marie-Denise Douyon raconte! Une visite guidée de 13h à 14h en présence de l'artiste vous plongera dans son univers d'illustrations vibrantes, où chaque œuvre est une histoire à part entière. Découvrez les créations inspirées du proverbe haïtien : Deux taureaux ne peuvent cohabiter dans le même pâturage!, et laissez-vous émerveiller par son dernier projet jeunesse Léo Caco, le taureau héros.
Mise en scène théâtrale avec J. Dorsainville: |14h à 14h30 |
Gratuit
Rejoignez-nous à 14 h pour une mise en lecture théâtrale captivante de Léo Caco, le taureau héros par le talentueux comédien Joepitz Dorsainvil. Ce moment plein de magie et d’humour saura enchanter petits et grands, vous transportant dans les aventures audacieuses du célèbre taureau haïtien à la robe couleur bonbon siwo.
Assistez à la table ronde intitulée Ces afro-canadien.nes et leurs raisons d'écrire., animée par le sociologue et auteur Frédéric Boisrond. Cette discussion riche en perspectives réunira des auteurs et autrices québécois d'origine afro-descendante, dont Guédeline Desrosiers, auteure jeunesse et consultante en éducation, Marie-Denise Douyon, autrice et illustratrice jeunesse, Stéphane Bellamy romancier, ainsi que Nicole Baptiste, présidente, directrice générale de Mosaïque interculturelle et fondatrice du Salon du livre Afro-Canadien. Ce panel de personnalités influentes échangera sur les défis uniques rencontrés par les créateurs de la littérature afro au Québec, au Canada et à l’international. Ne manquez pas cette précieuse chance de rencontrer ces passionnés de la littérature et d'explorer avec eux les dynamiques et enjeux actuels.
Vernissage Exposition |16h -18h30 |
Gratuit
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!