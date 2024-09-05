Journées de la culture - « Marie Denise Douyon raconte»

Assistez à la table ronde intitulée Ces afro-canadien.nes et leurs raisons d'écrire., animée par le sociologue et auteur Frédéric Boisrond. Cette discussion riche en perspectives réunira des auteurs et autrices québécois d'origine afro-descendante, dont Guédeline Desrosiers, auteure jeunesse et consultante en éducation, Marie-Denise Douyon, autrice et illustratrice jeunesse, Stéphane Bellamy romancier, ainsi que Nicole Baptiste, présidente, directrice générale de Mosaïque interculturelle et fondatrice du Salon du livre Afro-Canadien. Ce panel de personnalités influentes échangera sur les défis uniques rencontrés par les créateurs de la littérature afro au Québec, au Canada et à l’international. Ne manquez pas cette précieuse chance de rencontrer ces passionnés de la littérature et d'explorer avec eux les dynamiques et enjeux actuels.

