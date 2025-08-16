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CCF GYM- Automne 2025

CCF GYM - 6 octobre 2025 item
CCF GYM - 6 octobre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 20 octobre 2025 item
CCF GYM - 20 octobre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 27 octobre 2025 item
CCF GYM - 27 octobre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 3 novembre 2025 item
CCF GYM - 3 novembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 10 novembre 2025 item
CCF GYM - 10 novembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 17 novembre 2025 item
CCF GYM - 17 novembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 24 novembre 2025 item
CCF GYM - 24 novembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 1 décembre 2025 item
CCF GYM - 1 décembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 8 décembre 2025 item
CCF GYM - 8 décembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

CCF GYM - 15 décembre 2025 item
CCF GYM - 15 décembre 2025
30 $

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.

Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.

Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.


*Le prix de l'article inclus les taxes.

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