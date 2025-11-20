CCF GYM- Hiver 2026

Offert par
La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.
Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.
Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown
Heure: 19 h à 21 h 30
Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)
Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)
Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.
*Le prix de l'article inclus les taxes.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!