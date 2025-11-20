CCF GYM- Hiver 2026

La CCF GYM- gym de l'imaginaire pour clowns professionnels propose des séances d'entraînements pour se muscler la créativité clownesque et se rassembler.



Une séance d'entraînement est composée de jeux de groupes et d'improvisations dirigées.



Préalable: Artiste ayant complété au moins un stage de clown

Heure: 19 h à 21 h 30

Lieu: Le JIM, 1419 rue Moncalm (Montréal)

Tarif: 26,09$ + tx/ séance (30,00$ tx incl)

Matériel requis: Nez de clown et vêtements confortables. Pas besoin de costume. Aucune préparation nécessaire.



*Le prix de l'article inclus les taxes.