Hommage à Harmonium présenté par l'Orchestre symphonique Haute-Yamaska

L'Orchestre symphonique Haute-Yamaska, qui regroupe différents orchestres tels que l'Harmonie jeunesse Granby, l'Ensemble à vents Haute-Yamaska et les Cordes-à-vents de Sutton, offrira un concert hommage à Harmonium le 8 juin 2024 à la salle Gérard-Savaria du Collège Mont-Sacré-Cœur. Ils accompagneront le talentueux Christian Morisset à la voix ainsi que le band professionnel composé de Julien Thibodeau, Charles-André Lauzon, Jonathan Dagenais, Viktor Bessette, Julie Cotnoir et Guillaume Jacques-Pouliot. L'orchestre sera sous la direction musicale des maestros Aurélie Trang et Charles-André Lauzon.





Pour cet événement spécial, plus de 50 musiciens et 70 choristes seront sur scène avec nous! Notons la présence des Petits chanteurs de Granby, l'Ensemble Vocal Plus, le Chœur Lumina et Les Voix du Large de Austin.





C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

harmoniejeunesse.ca