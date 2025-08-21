Ventes fermées

CCIGC Connexions / MICOMA, 6e édition, Winnipeg

112 Marion St

Winnipeg, MB R2H 0T1, Canada

Billet régulier – Membre CCIGC
300 $

Vivez l’expérience Winnipeg de la mission MICOMA 2026 !


Profitez d’un tarif préférentiel réservé aux membres CCIGC.


Votre billet inclut :

  • Présentation des services de Joama Consulting
  • Remerciements et remise de cadeaux aux dignitaires et pionniers
  • Visite du Musée canadien pour les droits de la personne
  • Mini-concert pour célébrer les 10 ans de la firme
  • Cocktail et réseautage


Le programme détaillé sera fourni par notre partenaire Joama Consulting.

Billet régulier – Non-membre
500 $

Forfait groupe – 1 000 $ (minimum 3 personnes)
1 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 3 billets

