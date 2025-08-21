CCIGC Connexions / MICOMA, 6e édition, Winnipeg

Forfait groupe – 1 000 $ (minimum 3 personnes)





Vivez l’expérience Winnipeg de la mission MICOMA 2026 !



Même si vous n’êtes pas encore membre de la CCIGC, vous êtes les bienvenus.





Votre billet inclut :

Présentation des services de Joama Consulting

Remerciements et remise de cadeaux aux dignitaires et pionniers

Visite du Musée canadien pour les droits de la personne

Mini-concert pour célébrer les 10 ans de la firme

Cocktail et réseautage





Le programme détaillé sera fourni par notre partenaire Joama Consulting.