CCIS-Inscription-Ecole-2025-2026

4-3232 Rue Richard

Sherbrooke, QC J1L 1Y2, Canada

Programme intensif
200 $

Ce programme est dédié aux parents désireux d’offrir à leurs enfants un apprentissage plus approfondi sur certains aspects du programme.
Les cours se déroulent, 2 fois par semaine, de 18h00 à 19h30. Les 2 séances sont obligatoires.

Programme classique
150 $

Ce programme propose le même programme mais avec un rythme moins soutenu.
Les cours se déroulent les samedis de 10h à 12h00. Un seul créneau obligatoire.

