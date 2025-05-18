CCIS-Inscription-Ecole-2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce programme est dédié aux parents désireux d’offrir à leurs enfants un apprentissage plus approfondi sur certains aspects du programme.
Les cours se déroulent, 2 fois par semaine, de 18h00 à 19h30. Les 2 séances sont obligatoires.
Ce programme propose le même programme mais avec un rythme moins soutenu.
Les cours se déroulent les samedis de 10h à 12h00. Un seul créneau obligatoire.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!