CCR Sud-Ouest

Paiement annuel pour le CCR item
Paiement annuel pour le CCR
CA$425

Paiement annuel pour le CCR du Sud-ouest de la saison 2025-2026.


Saison 2025-2026 de Kin-Ball en cours.

Paiement par session pour le CCR item
Paiement par session pour le CCR
CA$212.50

Paiement en deux versements égaux pour le CCR du Sud-ouest de la saison 2025-2026.


Saison 2025-2026 de Kin-Ball en cours.

Quatre paiements égaux pour le CCR item
Quatre paiements égaux pour le CCR
CA$106.25

Paiement en quatre versements égaux pour le CCR du Sud-ouest de la saison 2025-2026.


Saison 2025-2026 de Kin-Ball en cours.

Paiement à la carte pour le cours seulement item
Paiement à la carte pour le cours seulement
CA$15

Paiement à la carte pour le cours du CCR du Sud-ouest de la saison 2025-2026.


Saison 2025-2026 de Kin-Ball en cours.

Paiement annuel sans inscriptions au CCR item
Paiement annuel sans inscriptions au CCR
CA$225

Paiement annuel pour les cours seulement du CCR Sud-ouest de la saison 2025-2026. Cette option ne permet pas de participer aux tournois du CCR, mais donne accès au cours seulement.


Saison 2025-2026 de Kin-Ball en cours.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing