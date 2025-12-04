Le Resto Robin des bois

Organisé par

Le Resto Robin des bois

À propos de cet événement

CDL- Chantons en gang avec Chœur de Loups ! - 22 JANVIER

3933 Av. du Parc-La Fontaine

Montréal, QC H2L 0C7, Canada

Adulte
20,70 $

Taxes incluses

Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/


ATTENTION ! Deux dons vous seront proposés dans cette transaction, vous aurez le choix de donner au Robin des Bois, mais à la fin de la transaction un montant vous sera proposer pour donner à l'entreprise québécoise Zeffy, nous n'avons aucun contrôle sur ce don.

Adulte avec Buffet
60,94 $

Taxes incluses - Billet avec BUFFET

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Adolescent
11,50 $

Taxes incluses

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Adolescent avec Buffet
51,47 $

Taxes incluses - Billet avec BUFFET

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enfant - 12 ans
Gratuit

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Enfant avec Buffet
11,50 $

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