Camp estival 2025 - 2e année - du 3 au 6 juillet (pour les jeunes ayant participés à l'édition 2024)

CAMP ESTIVAL 2





Raison d’être :





Le Club des jeunes entrepreneurs de demain (Club JED) a pour mission de relayer la volonté d’entreprendre demain. Plus qu’une simple phrase, la mission du Club JED invite à prendre action. Nous nous donnons comme devoir d’outiller adéquatement les jeunes qui passent par notre Club et de développer leur savoir, leur savoir-faire, ainsi que le savoir-être entrepreneurial.

Vivre un séjour intensif avec le Club JED c’est :





Vivre comme un(e) entrepreneur(e) 24h/24, pendant 4 jours consécutifs;

Développer son projet entrepreneurial avec des intervenants qualifiés;

Rencontrer des chefs d’entreprises chevronnés;

Devenir membre d’une communauté d’entrepreneurs qui ont la même réalité que toi;

Un concours, des prix à gagner, du réseautage, vivre une expérience unique !









Coût d’inscription :

750$ par participant - L’hébergement, la nourriture et toutes les activités sont incluses dans le prix d’inscription. Si tu as réussi à te faire parrainer par toi-même - tu bénéficies d'un 100$ de rabais !





Clientèle visée et nombre d’inscriptions souhaitées :

La clientèle visée par le camp estival est les adolescent(e)s de 13 à 19 ans. 15 places sont disponibles pour l’édition 2025.





Thématiques et activités associées à l’édition 2025 du Club JED :

La Culture entrepreneuriale. Les valeurs du partage, de l’ambition, de l’initiative et de la collaboration seront mises de l’avant tout au long du séjour.





Le partage du savoir-faire entrepreneurial. Grâce à l’implication et l’expertise de l’écosystème entrepreneurial régional, les participants seront accompagnés selon leurs besoins.





L’importance de la communauté entrepreneuriale. Activités d’équipe et de collaboration, réseautage et échanges intergénérationnels, ateliers et conférences inspirantes, et plus encore !





Passe à l'action ! Une emphase particulière sera mise sur l'importance d'aller sur le terrain pour rencontrer ta clientèle cible, tes fournisseurs et tes partenaires potentiels.