Membership au Regroupement des gens d'affaires du secteur Grand-Mère (RGASGM).





Faites parti de la communauté d'affaires de Grand-Mère et aidez le Regroupement à mener ses activités. L'organisme a pour mission de dynamiser le secteur par l'organisation d'événements et désire aussi créer un sentiment d'appartenance à Grand-Mère auprès des entrepreneurs et travailleurs autonomes.