Confectionner l'avenir / Restaurant Pangea

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Vivez la soirée en version exclusive et contribuez davantage à la cause 💙





Inclut TOUT ce qui est dans le billet régulier, PLUS :





Accès VIP dès 18h (1 heure avant l’ouverture générale)

1 cocktail ou mocktail inclus

Bouchées offertes

Vestiaire gratuit

Accès en primeur aux projets des finissants

Participation à un tirage exclusif de nos commanditaires