Fondation Marie-vincent

Organisé par

Fondation Marie-vincent

À propos de cet événement

Confectionner l'avenir / Restaurant Pangea

104 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1G6, Canada

Admission générale
25 $

Accès complet à l’événement incluant toutes les activités de la soirée :

✔️ Défilé
✔️ Animations et ambiance DJ
✔️ Accès aux installations (photobooth, tapis rouge, etc.)
✔️ Participation aux activités (encan, prix du public, etc.)

Admission VIP
75 $

Seulement 75 billets de disponibles


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Inclut TOUT ce qui est dans le billet régulier, PLUS :


Accès VIP dès 18h (1 heure avant l’ouverture générale)
1 cocktail ou mocktail inclus
Bouchées offertes
Vestiaire gratuit
Accès en primeur aux projets des finissants
Participation à un tirage exclusif de nos commanditaires

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