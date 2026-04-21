Confectionner l'avenir / Restaurant Pangea

À propos de cet événement
Accès complet à l’événement incluant toutes les activités de la soirée :
✔️ Défilé
✔️ Animations et ambiance DJ
✔️ Accès aux installations (photobooth, tapis rouge, etc.)
✔️ Participation aux activités (encan, prix du public, etc.)
Seulement 75 billets de disponibles
Vivez la soirée en version exclusive et contribuez davantage à la cause 💙
Inclut TOUT ce qui est dans le billet régulier, PLUS :
Accès VIP dès 18h (1 heure avant l’ouverture générale)
1 cocktail ou mocktail inclus
Bouchées offertes
Vestiaire gratuit
Accès en primeur aux projets des finissants
Participation à un tirage exclusif de nos commanditaires
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