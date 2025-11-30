Célébration X Hockey Québec | Conférence pour les entraineur.e.s 2025

Philippe Bérubé, entraîneur-chef d'Équipe Québec M18 féminin - Cohésion et compétition : des outils pour des équipes performantes -
Cette conférence propose de penser la performance et la compétition en contexte féminin afin de bâtir des équipes à la fois performantes, soudées et durables. Vous y découvrirez des méthodes concrètes et des outils adaptés pour stimuler l’engagement compétitif à l’entraînement, tout en renforçant la cohésion d'équipe et le développement des joueuses.
Étienne-Desmarteau
Camille Ménard-Lebel, coordonnatrice au développement du hockey féminin, Hockey Québec - "Elles posent beaucoup de questions!" -
Cette conférence mettra en lumière les meilleures pratiques pour favoriser le développement individuel des joueuses en prenant en considération leurs particularités. Venez découvrir les composantes d'un encadrement efficace afin d'améliorer les compétences de toutes vos joueuses!
À Dollard-Des-Ormeaux
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!