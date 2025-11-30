Célébration X Hockey Québec | Conférence pour les entraineur.e.s 2025

Philippe Bérubé, entraîneur-chef d'Équipe Québec M18 féminin - Cohésion et compétition : des outils pour des équipes performantes -





Cette conférence propose de penser la performance et la compétition en contexte féminin afin de bâtir des équipes à la fois performantes, soudées et durables. Vous y découvrirez des méthodes concrètes et des outils adaptés pour stimuler l’engagement compétitif à l’entraînement, tout en renforçant la cohésion d'équipe et le développement des joueuses.





Étienne-Desmarteau