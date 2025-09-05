Célébration de l'Action de grâce - 2e édition

Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar (par participant), divertissements et possibilité de participer à l'encan.





Plus :

Table réservée avec votre logo

Le logo de votre entreprise dans les visuels de l'événement et mention de votre présence

Si vous souhaitez discuter d'un plan de commandite plus complet, joignez notre membre David O'Shaughnessy au 418 930-3866 ou par courriel au [email protected].



La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.