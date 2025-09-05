Célébration de l'Action de grâce - 2e édition

Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue, divertissements et possibilité de participer à l'encan.
La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.
Plus :
Si vous souhaitez discuter d'un plan de commandite plus complet, joignez notre membre David O'Shaughnessy au 418 930-3866 ou par courriel au [email protected].
