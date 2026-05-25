Célébration estivale pour le 5 ans de Réinfo Québec

Réinfo Québec vous invite

CÉLÉBRATION ESTIVALE POUR FÊTER LES 5 ANS

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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE!

23 août 2026 à partir de 14h

Nous vous invitons à cette journée estivale non seulement pour fêter nos 5 ans mais pour passer de bons moments et vous remercier, tout simplement, d’être là avec nous dans cette aventure…de la vie!

Lieu : Ville-Joie Trois-Rivières - 11441 Rue Notre Dame O, Trois-Rivières, QC G9B 6W5

Heure : à partir de 2pm

Coût : Contribution suggérée 10$

Inscription : obligatoire car les places sont limitées.

Formule pot-luck : apportez un plat à partager « froid » et votre boisson, avec ou sans alcool.

Sur place, nous aurons du café, thé, musique, danse, prix de présence, etc…



