Célébration estivale pour le 5 ans de Réinfo Québec

Organisé par
À propos de cet événement
Réinfo Québec vous invite
CÉLÉBRATION ESTIVALE POUR FÊTER LES 5 ANS
Connexion - Partages - et
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE!
23 août 2026 à partir de 14h
Nous vous invitons à cette journée estivale non seulement pour fêter nos 5 ans mais pour passer de bons moments et vous remercier, tout simplement, d’être là avec nous dans cette aventure…de la vie!
Lieu : Ville-Joie Trois-Rivières - 11441 Rue Notre Dame O, Trois-Rivières, QC G9B 6W5
Heure : à partir de 2pm
Coût : Contribution suggérée 10$
Inscription : obligatoire car les places sont limitées.
Formule pot-luck : apportez un plat à partager « froid » et votre boisson, avec ou sans alcool.
Sur place, nous aurons du café, thé, musique, danse, prix de présence, etc…
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!