Célébration des 40 promotions en Techniques de l'informatique du Cégep de Sorel-Tracy

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À propos de cet événement
Guacamole, concombres, légumes marinés, edamames, mandarine, mayo épicée et sauce asiatique.
Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.
Velouté de volaille à l'oignon confit, salsa de tomates, huile de basilic, purée de pommes de terre au gras de canard et légumes de saison.
Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.
Sauce à la bière noire, croustillant bacon et érable, purée de pommes de terre à l'ail confit et légumes de saison.
Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.
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