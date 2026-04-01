Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

Organisé par

Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

À propos de cet événement

Célébration des 40 promotions en Techniques de l'informatique du Cégep de Sorel-Tracy

12000 Chem. Saint-Roch

Sorel-Tracy, QC J3R 5E8, Canada

Option végé : Poké des Dunes au tofu mariné aux herbes
70 $

Guacamole, concombres, légumes marinés, edamames, mandarine, mayo épicée et sauce asiatique.


Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.

Poitrine de poulet et son velouté
70 $

Velouté de volaille à l'oignon confit, salsa de tomates, huile de basilic, purée de pommes de terre au gras de canard et légumes de saison.


Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.

Joue de boeuf braisée à la bière noire
80 $

Sauce à la bière noire, croustillant bacon et érable, purée de pommes de terre à l'ail confit et légumes de saison.


Inclus dans ce billet : un cocktail de bienvenue et un souper 3 services.

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