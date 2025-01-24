Célébrez l'amour et l'amitié / Celebrate Love and Friendship

Ne comprend pas les verres / Does not include glasses. La boîte contient 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé rosé (0.5%) végane d’une robe rose pâle, dont les bulles sont fines et délicates, 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé blanc (0.5%) végane qui est élaboré à partir du cépage Muscat très aromatique et goûteux, un minimum de 450 gr de fromage: 2 fromages à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat et des notes de dégustation. / The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan rosé prosecco (0.01%) with a pale pink color and fine, delicate bubbles, 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan white prosecco (0.01%) made from Muscat grapes, very aromatic and tasty, a minimum 450 g cheese: 2 lactose-free hard cheeses and one soft cheese with a bloomy rind, crackers, chocolate, tasting notes.

