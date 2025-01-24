Célébrez l'amour et l'amitié / Celebrate Love and Friendship
addExtraDonation
$
Boîte Forfait d'amour / In Love box set
CA$60
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé rosé (0.5%) végane d’une robe rose pâle, dont les bulles sont fines et délicates, 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé blanc (0.5%) végane qui est élaboré à partir du cépage Muscat très aromatique et goûteux, un minimum de 450 gr de fromage: 2 fromages à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat et des notes de dégustation. /
The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan rosé prosecco (0.01%) with a pale pink color and fine, delicate bubbles, 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan white prosecco (0.01%) made from Muscat grapes, very aromatic and tasty, a minimum 450 g cheese: 2 lactose-free hard cheeses and one soft cheese with a bloomy rind, crackers, chocolate, tasting notes.
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé rosé (0.5%) végane d’une robe rose pâle, dont les bulles sont fines et délicates, 1 bouteille de 750 ml de prosecco désalcoolisé blanc (0.5%) végane qui est élaboré à partir du cépage Muscat très aromatique et goûteux, un minimum de 450 gr de fromage: 2 fromages à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat et des notes de dégustation. /
The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan rosé prosecco (0.01%) with a pale pink color and fine, delicate bubbles, 1 bottle of 750 ml de-alcoholized vegan white prosecco (0.01%) made from Muscat grapes, very aromatic and tasty, a minimum 450 g cheese: 2 lactose-free hard cheeses and one soft cheese with a bloomy rind, crackers, chocolate, tasting notes.
Boîte Forfait bonheur blanc / Happiness box set white
CA$40
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml de vin blanc tranquille désalcoolisé (0.01%) frais et léger avec une légère effervescence, u minimum de 300gr de fromage: 1 fromage à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat, des notes de dégustation. / The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized still white wine (0.5%), fresh and light with a slight effervescence, a minimum of 300g of cheese: 1 firm and lactose-free cheese and 1 soft bloomy-rind cheese, crackers, chocolate, tasting notes.
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml de vin blanc tranquille désalcoolisé (0.01%) frais et léger avec une légère effervescence, u minimum de 300gr de fromage: 1 fromage à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat, des notes de dégustation. / The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized still white wine (0.5%), fresh and light with a slight effervescence, a minimum of 300g of cheese: 1 firm and lactose-free cheese and 1 soft bloomy-rind cheese, crackers, chocolate, tasting notes.
Boîte Forfait bonheur rosé / Happiness box set rosé
CA$40
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml rosé mousseux désalcoolisé (0.01%) très floral et d’une robe rose pâle avec de fines bulles, un minimum de 300 gr de fromage: 1 fromage à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat, des notes de dégustation. / The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized sparkling rosé (0.5%), very floral, pale pink in color with fine bubbles, a minimum of 300g of cheese: 1 firm and lactose-free cheese and 1 soft bloomy-rind cheese, crackers, chocolate, tasting notes.
Ne comprend pas les verres / Does not include glasses.
La boîte contient 1 bouteille de 750 ml rosé mousseux désalcoolisé (0.01%) très floral et d’une robe rose pâle avec de fines bulles, un minimum de 300 gr de fromage: 1 fromage à pâte ferme sans lactose et un fromage à pâte molle à croûte fleurie, des craquelins, du chocolat, des notes de dégustation. / The box contains 1 bottle of 750 ml de-alcoholized sparkling rosé (0.5%), very floral, pale pink in color with fine bubbles, a minimum of 300g of cheese: 1 firm and lactose-free cheese and 1 soft bloomy-rind cheese, crackers, chocolate, tasting notes.
Livraison / Delivery - Ottawa
CA$5
Livraison à votre adresse, si située à Ottawa.
Delivery to your address, if located in Ottawa.
Livraison à votre adresse, si située à Ottawa.
Delivery to your address, if located in Ottawa.