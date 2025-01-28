Club Richelieu de Drummondville

Club Richelieu de Drummondville

Célébrons la francophonie : 5 à 7 bénéfice par le Club Richelieu Drummondville

207 Rue Lindsay

Drummondville, QC J2C 1N8, Canada

Billet individuel : 5 à 7 bénéfice Richelieu
150 $
Billet individuel 📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix. La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!