Célébrons la Vie - Événement

La fondation Sur la pointe des pieds doit renouveler ses 10 tentes d'expédition dans lesquelles les jeunes participants atteints de cancer forment.
Contribuer à renouveler cette flotte de tentes.
Ce coupon vous donne une chance de gagner une nuitée et petit-déjeuner dans l'un des hôtels suivants d'une valeur de 1000$:
1 nuitée et petit-déjeuner au Fairmount Château Frontenac
1 nuitée et petit-déjeuner au Fairmount Tremblant
1 nuitée et petit-déjeuner au Fairmont Le Reine Elizabeth
1 nuitée et petit-déjeuner à l’Hotel Omni Mont-Royal
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!