✨ Célébrons le Jubilé – Banquet du 50e Anniversaire ✨

À propos de cet événement
Prix : 160 $
✨ Accès au Grand Banquet du Jubilé
Inclut un repas gastronomique quatre services, avec plat principal à l’agneau, servi dans un cadre de gala élégant.
Note : Chaque billet est valide pour un (1) convive.
Les billets sont non remboursables – vente finale.
Prix : 150 $
✨ Accès au Grand Banquet du Jubilé
Inclut un repas gastronomique quatre services, avec plat principal au poulet, servi dans un cadre de gala élégant.
Note : Chaque billet est valide pour un (1) convive.
Les billets sont non remboursables – vente finale.
Prix : 150 $
✨ Accès au Grand Banquet du Jubilé
Inclut un repas gastronomique quatre services, avec plat principal végétalien, servi dans un cadre de gala élégant.
Note : Chaque billet est valide pour un (1) convive.
Les billets sont non remboursables – vente finale.
*Réservez votre table entière (10 convives).
Ce billet vous permet de réserver vos places assises ensemble.
Les billets sont non remboursables – vente finale.
*Après l’achat de votre table, vous recevrez un courriel afin de confirmer les choix de repas de chacun de vos convives.
Il est donc normal que ces informations ne vous soient pas demandées au moment de l’achat.
En l’absence de réponse à notre courriel, les choix de repas seront attribués par l’équipe du comité, de façon équitable entre les options offertes*
