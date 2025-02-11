CÉLESTE par le NDF Fashion Show

Assistez au défilé depuis la première rangée et plongez au cœur de l’événement! En plus de cette expérience unique, un sac cadeau exclusif vous sera offert. Ne laissez pas passer cette expérience unique – obtenez votre billet dès maintenant pour vivre un moment exceptionnel!
Assistez au défilé depuis la première rangée et plongez au cœur de l’événement! En plus de cette expérience unique, un sac cadeau exclusif vous sera offert. Ne laissez pas passer cette expérience unique – obtenez votre billet dès maintenant pour vivre un moment exceptionnel!
Table VIP (2 personnes)
CA$149.99
En plus d'obtenir un emplacement directement sur la scène, nous vous offrons une bouteille de mousseux, un ensemble cadeau ainsi que vos coupons pour le vestiaire. Les quantités sont très limitées donc faites vite!
En plus d'obtenir un emplacement directement sur la scène, nous vous offrons une bouteille de mousseux, un ensemble cadeau ainsi que vos coupons pour le vestiaire. Les quantités sont très limitées donc faites vite!
Admission générale
CA$34.99
Ce billet d'admission générale vous offre un accès direct au défilé! Vous pourrez choisir l'emplacement de votre place la soirée même puisqu'aucun siège n'est réservé ni attribué dans cette zone. Achetez vos billets dès maintenant!
Ce billet d'admission générale vous offre un accès direct au défilé! Vous pourrez choisir l'emplacement de votre place la soirée même puisqu'aucun siège n'est réservé ni attribué dans cette zone. Achetez vos billets dès maintenant!
Section balcon
CA$22.99
Optez pour un emplacement privilégié dans notre section balcon et profitez d’une vue imprenable sur le défilé! Il est important de prendre en considération que cette zone ne possède aucune place assise. Réservez votre place maintenant et vivez une expérience unique en hauteur!
Optez pour un emplacement privilégié dans notre section balcon et profitez d’une vue imprenable sur le défilé! Il est important de prendre en considération que cette zone ne possède aucune place assise. Réservez votre place maintenant et vivez une expérience unique en hauteur!