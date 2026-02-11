CHOEUR DES ENFANTS DE MONTRÉAL / MONTREAL CHILDREN'S CHOIR

Organisé par

CHOEUR DES ENFANTS DE MONTRÉAL / MONTREAL CHILDREN'S CHOIR

À propos de cet événement

CEM Earth Hour 2026

635 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC, H3B 1B8, Canada

Adulte | Adult
25 $
Étudiant.e/Enfant | Student/Child
15 $
CEM Coton ouaté - Homme P | Hoodie - Men's S
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille petite homme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Men's Small.

CEM Coton ouaté - Femme TP | Hoodie - Women's XS
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille très petite femme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Women's Extra Small.

CEM Coton ouaté - Femme P | Hoodie - Women's S
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille petite femme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Women's Small.

CEM Coton ouaté - Femme M | Hoodie - Women's M
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille moyenne femme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Women's Medium.

CEM Coton ouaté - Femme G | Hoodie - Women's L
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille grande femme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Women's Large.

CEM Coton ouaté - Femme TG | Hoodie - Women's XL
75 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille très grande femme / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Women's Extra Large.

CEM Coton ouaté - Enfant P | Hoodie - Children's S
65 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille petite enfant / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Children's Small

CEM Coton ouaté - Enfant M | Hoodie - Children's M
65 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille moyenne enfant / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Children's Medium

CEM Coton ouaté - Enfant G | Hoodie - Children's L
65 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille grande enfant / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Children's Large

CEM Coton ouaté - Enfant TG | Hoodie - Children's XL
65 $

Prépayer et récupérer votre coton ouaté au concert. Taille très grande enfant / Prepay and receive your hoodie at the concert. Size Children's Extra Large

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