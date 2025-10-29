Organisé par

Central Park Parent Council

À propos de cet événement

Ventes fermées

Central Park Auction 2025

Lieu de prise en charge

100 Central Park Dr, Unionville, ON L3P 7G2, Canada

Classe de 8e - Mme Shaw item
Classe de 8e - Mme Shaw
15 $

Enchère de départ

Shrek x Hello Kitty édition Zombie

Kindergarten - Ms. Potter & Ms. Lee item
Kindergarten - Ms. Potter & Ms. Lee
15 $

Enchère de départ

Mr. Wraps-a-lot

Grade 1 - Ms. Recchia item
Grade 1 - Ms. Recchia item
Grade 1 - Ms. Recchia
15 $

Enchère de départ

Goodbye Summer...Hello Fall!

Grade 1 - Mrs. Kobrick item
Grade 1 - Mrs. Kobrick
15 $

Enchère de départ

K-POP DEMON HUNTERS - Derpy (Tiger) & Sussie (Magpie)

Grade 2 - Ms. Grigorakis item
Grade 2 - Ms. Grigorakis item
Grade 2 - Ms. Grigorakis
15 $

Enchère de départ

If You Give A Mouse A Cookie

Grade 2 - Mrs. Mani item
Grade 2 - Mrs. Mani
15 $

Enchère de départ

Pete the Pumpkin Cat and His Four Groovy Buttons

Grade 3 - Ms. Skrivanos item
Grade 3 - Ms. Skrivanos
15 $

Enchère de départ

Mike Wazowski from Monsters Inc.

Grade 3 - Mrs. Demirdji item
Grade 3 - Mrs. Demirdji item
Grade 3 - Mrs. Demirdji
15 $

Enchère de départ

Mr. Six Seven

Grade 3 & 4 - Ms. Michael & Ms. Cheung item
Grade 3 & 4 - Ms. Michael & Ms. Cheung
15 $

Enchère de départ

I Am Chucky

Grade 4 - Ms. Jarman & Ms. Liang item
Grade 4 - Ms. Jarman & Ms. Liang
15 $

Enchère de départ

K-Pop Demon Hunter Derpy & Sussy Pumpkin

Grade 4 - Ms. Lee item
Grade 4 - Ms. Lee
15 $

Enchère de départ

Harry Potter

Grade 5 - Ms. Cugno item
Grade 5 - Ms. Cugno item
Grade 5 - Ms. Cugno
15 $

Enchère de départ

Blue Jays Themed with a spooky twist!

Grade 5 - Ms. Papapetrou item
Grade 5 - Ms. Papapetrou
15 $

Enchère de départ

Ms. Papapetrou's & Charlie Brown's Pumpkin Patch (mini pumpkins NOT included, only the large pumpkin)

Grade 5/6 - Mr. Cohen item
Grade 5/6 - Mr. Cohen item
Grade 5/6 - Mr. Cohen
15 $

Enchère de départ

This design was inspired by the popular collectible toy character "Labubu" from the 2015 series "The Monsters", created by Kasing Lung. 

Grade 6 - Mrs. Sharma item
Grade 6 - Mrs. Sharma item
Grade 6 - Mrs. Sharma
15 $

Enchère de départ

The Forgotten Guest

Grade 6 - Ms. Wu item
Grade 6 - Ms. Wu
15 $

Enchère de départ

Santa from your nightmare

Grade 7 - Ms. Stedman / Mr. MacFarlane item
Grade 7 - Ms. Stedman / Mr. MacFarlane
15 $

Enchère de départ

The Aqrabuemelu (Scorpion-man of Mythology)

Grade 7 - Ms. Garg & Ms. Kim item
Grade 7 - Ms. Garg & Ms. Kim item
Grade 7 - Ms. Garg & Ms. Kim
15 $

Enchère de départ

A Cauldron: Recipe for Disaster

Grade 7 - Ms. Fifield item
Grade 7 - Ms. Fifield item
Grade 7 - Ms. Fifield
15 $

Enchère de départ

World Series Champions (fingers crossed)

Grade 8 - Ms. Lung item
Grade 8 - Ms. Lung item
Grade 8 - Ms. Lung
15 $

Enchère de départ

Chompkin

Grade 8 - Ms. Qadir item
Grade 8 - Ms. Qadir
15 $

Enchère de départ

The No-Lie Pumpkin Pie 

Grade 8 - Mr. Lam item
Grade 8 - Mr. Lam item
Grade 8 - Mr. Lam
15 $

Enchère de départ

Coraline of the Other side

Grade 8 - Mr. Bilton item
Grade 8 - Mr. Bilton
15 $

Enchère de départ

The Ghostly Arrival

Primary Community Class - Mrs. Itsou item
Primary Community Class - Mrs. Itsou item
Primary Community Class - Mrs. Itsou
15 $

Enchère de départ

Friendship Potion

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!