Centre ville, Mardi. Hiver-printemps 2026

1212 Rue Sanguinet

Montréal, QC H2X 1M4, Canada

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

Ses 3 mixte intermédiaire. 17 mars- 14 avr 2026
119,95 $

Inscription pour un.e athlète au programme adulte mixte intermédiaire au centre sportif UQAM les mardis 21h15 - 22h45 du 17 mars au 14 avril 2025 (5 séances)

Ses 3 féminin intermédiaire-avancé. 17 mars- 14 avr 202
119,95 $

Inscription pour une athlète au programme féminin intermédiaire-avancé au centre sportif UQAM les mardis 21h15 - 22h45 du 17 mars au 14 avril 2025 (5 séances)

Ses 3 masculin intermédiaire-avancé. 17 mars - 14 avr 2026
119,95 $

Inscription pour un athlète au programme masculin intermédiaire-avancé au centre sportif UQAM les mardis 21h15 - 22h45 du 17 mars au 14 avril 2025 (5 séances)

